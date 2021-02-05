Ніколи не даю і не беру в борг: 7 рецептів, які допоможуть розумно розпоряджатись грошима

У мене давні стосунки з грошима. Іноді це взаємна любов, але буває і не дуже. Далі читайте російською.

Как я веду себя с деньгами

За годы этих отношений у меня выработалось определенное отношение к деньгам – им я и хочу поделиться.

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1. Не люблю считать деньги и не люблю их тратить. Поэтому мне пришлось нанять специальных людей, которые делают это за меня: считает бухгалтер, тратят помощники.



В браке я тоже всегда старался переложить управление бюджетом на хрупкие женские плечи. Моя задача – обеспечить поступление денег, а как их тратить – лучше знала жена.

2. Никогда не беру и не даю в долг. Тут без комментариев.

Мой дядя Боря, в свое время – главный продавец рыбного корма на Староконном рынке, любил повторять: "Другим, чтобы заработать, нужно просто работать. А тебе, еврейскому мальчику из семьи инженера, нужно работать в три раза больше".

3. Лучший способ сберечь деньги – разместить их в своем бизнесе, а не в чьем-то (в банке, в инвестиционном фонде и так далее). Доверять можно людям, а банкам – нет.

4. Деньги сегодня всегда стоят больше, чем завтра. Так что, если есть выбор, лучше получить их сегодня.

5. Детям нужно давать деньги по минимуму и только лет до 22-23-х. После этого нужно давать что-то другое: возможность стать твоим бизнес-партнером, например.

6. Отношения – отдельно, деньги – отдельно. Это касается и отношений с женщинами, и с сотрудниками, и с партнерами.

7. В деловых отношениях никогда не нужно путать карманы, в одном из которых лежат деньги личные, а в другом – деньги компании.

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Чтобы выстроить гармоничные отношения с деньгами, нужно избавиться от двух видов страха: от страха стать бедным и от страха стать богатым.

В течение жизни нужно успеть почувствовать себя в обоих этих состояниях и принять их. Помню, как-то раз, в середине 80-х у нас с моей первой женой Риммой осталось ровно 20 копеек до зарплаты. И мы на эти деньги пошли в кино – два билета по 10 копеек. О чем был фильм, не помню. Наверно, о красивой жизни.