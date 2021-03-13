Ніхто не казав слово "націоналізація", – Данілов про "Мотор Січ"

Повернення підприємства "Мотор Січ" у власність українського народу – це не націоналізація. Процедуру проведуть згідно з чинним законодавством.

Під час засідання Ради національної безпеки й оборони України 11 березня мовилося саме про це. У цьому запевнив секретар РНБО Олексій Данілов.

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"Мотор Січ" повернуть державі, але це не націоналізація

За словами секретаря Ради нацбезпеки, Україна перебуває в умовах інформаційної війни з Росією, а та "має безпосереднє відношення спільно з Китаєм до спроб захоплення підприємства "Мотор Січ".

Саме тому, мовляв, "ми маємо сьогодні таку негативну інформацію щодо націоналізації".

Слово "націоналізація" не було жодним чином використано ні на засіданні РНБО, ні в рішеннях, які прийняла РНБО, ні на брифінгу, на якому я виступав,

– наголосив Данілов.

Він пояснив: на засіданні РНБО мовилося про те, що "Мотор Січ" повернуть у власність України – "законним способом та відповідно до чинного законодавства".

Україна не може віддавати будь-кому оборонні підприємства

Секретар РНБО зауважив, що Україна потребує інвестицій, але чесних – не таких, які "інвестують в якісь Галапагоські острови, якісь Віргінські острови, у якісь офшори, невідомі Україні". Таких інвесторів Данілов вважає "сумнівними".

За його словами, Україна буде визнавати тільки ті інвестиції, "які зайшли офіційно на банківські рахунки на території України". А "хто собі щось придумав і щось купує – ось у кого купували, у того й питайте". Але важливіше інше.

Україна не може дозволити собі, перебуваючи в стані війни, віддати в чужі руки підприємство, від якого залежить українська обороноздатність,

– підсумував Олексій Данілов.

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