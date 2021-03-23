Ніхто не буде звільняти Стерненка, бо хтось цього вимагає на вулиці, – Корнієнко

Джерело:"Свобода слова" на ICTV
Засудженого до 7 років ув'язнення активіста Сергія Стерненка ніхто не буде звільняти на вимогу вулиці – попри будь-які протести. Таку позицію висловив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
За його словами, "хитро тиснути на Апеляційний суд" влада не збирається. Адже триває судова реформа, і суди в Україні намагатимуться зробити дійсно чесними.
До теми "Слуги" зареєстрували в Раді документ про засудження "подій під Офісом Президента"
У день народження Сергія Стерненка – 20 березня – у Києві під Офіс Президента вийшли люди з вимогою звільнити ув'язненого активіста. За словами Олександра Корнієнка, цю вимогу задовольнити неможливо.
Мовляв, лунають заклики до влади "телефонувати в Апеляційний суд, щоб він звільнив одного із засуджених, тому що цього вимагає вулиця". Але, на думку нардепа, це не той підхід, який сприяє діалогу з протестувальниками.
Стерненка ніхто випускати не буде, бо хтось цього вимагає на вулиці. Всі це розуміють,
– наголосив глава "Слуги народу".
Що слід знати про вирок Сергію Стерненку / Інфографіка 24 каналу
Зверніть увагу Прихильники Стерненка анонсували нову акцію під Офісом Президента