Засудженого до 7 років ув'язнення активіста Сергія Стерненка ніхто не буде звільняти на вимогу вулиці – попри будь-які протести. Таку позицію висловив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, "хитро тиснути на Апеляційний суд" влада не збирається. Адже триває судова реформа, і суди в Україні намагатимуться зробити дійсно чесними.

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На вимогу вулиці Стерненка звільняти ніхто не збирається

У день народження Сергія Стерненка – 20 березня – у Києві під Офіс Президента вийшли люди з вимогою звільнити ув'язненого активіста. За словами Олександра Корнієнка, цю вимогу задовольнити неможливо.

Мовляв, лунають заклики до влади "телефонувати в Апеляційний суд, щоб він звільнив одного із засуджених, тому що цього вимагає вулиця". Але, на думку нардепа, це не той підхід, який сприяє діалогу з протестувальниками.

Стерненка ніхто випускати не буде, бо хтось цього вимагає на вулиці. Всі це розуміють,

– наголосив глава "Слуги народу".

Що сталося на Банковій 20 березня

Українці вийшли на акцію на підтримку Сергія Стерненка у Києві. Активісти прийшли на вулицю Банкову в Києві під Офіс Президента.

Спершу захід був цілком мирний, та згодом будівлю ОП облили фарбою та розмалювали. Також постраждали й двері до приміщення (у них розбили скляні вставки).



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