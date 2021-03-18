Олексій Арестович переконаний, що у Росії нема причин, аби починати широкомасштабну війну. Однак Україна все одно повинна готуватись.

Якщо Росія таки наступатиме, все закінчиться "кривавою бійнею" для обох сторін. Про це речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Чому Росії невигідний наступ

Чоловік відзначив, що наступ не дасть Росії ніяких переваг. Тому Арестович сумнівається, що Росія буде намагатися атакувати інші регіони України, як Донбас.

Раціональних причин у них (Росії - 24 канал) немає, я їх не бачу,

– стверджує Арестович.

Україна все одно має готуватись

Водночас Арестович додав, що Україні слід готуватися до сценарію повномасштабного військового конфлікту в Донбасі.

"Зараз ми живемо в світі, коли інформаційна подія може важити більше, ніж подія на фронті. Мені здається, світ почав рухатися, і ми будемо мати справу з війною всіх проти всіх, в сірих зонах, щонайменше, до 2035 року", – каже речник.

Крім того, він додав, що це не перша українсько-російська війна і, на жаль, не остання. Арестович підсумував, що Україна повинна стати настільки сильною, аби агресор не розглядав військові сценарії та розумів: воювати – дорого.

Чи ймовірний повномасштабний наступ Росії