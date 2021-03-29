Правоохоронці Нідерландів затримали українця, в машині якого виявили майже 3 мільйони євро готівкою. Співробітникам поліції здалося це дивним і вони затримали чоловіка.

Інцидент трапився ще на початку березня. Однак поліція вирішила розкрити подробиці лише зараз.

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Деталі інциденту

Співробітники правоохоронних органів Нідерландів затримали українця у провінції Лімбург. Відомо, що 45-річний чоловік перевозив у своєму авто сумки, набиті грошима.

На думку правоохоронців, українець міг отримати гроші незаконним шляхом. Адже у сумках було 2 947 750 євро готівкою. Чоловіка допитали, але він не дав чіткого пояснення походження грошей.

Місто Лімбург, де стався інцидент: карта

Зауважимо, що наразі чоловіка вже звільнили з-під варти. Водночас розслідування щодо походження виявлених грошей триває.