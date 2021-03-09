Вже з середи, 10 березня, в Україні похолодає. Вдень температура повітря опуститься до -2..+1 градусів тепла. Вночі – до -13 градусів.

У середу, 10 березня, найпрохолодніше буде на Сході. Вдень температура повітря там опуститься до -1...-2 градусів морозу. Уночі – -11...-13 градусів морозу. Актуально Підйом води у річках на Заході України: рятувальники попередили про загрозу Найтепліше буде на Заході. Вдень повітря прогріється там до +4…+ 6 градусів. Уночі похолодає до -6...-7 градусів морозу. Прогноз погоди від 11 до 14 березня У четвер, 11 березня, суттєвого потепління не прогнозують. На Сході синоптики обіцяють вдень від -2 до +1 градусів тепла. Уночі температура повітря опуститься до -13 градусів морозу.

суттєвого потепління не прогнозують. На Сході синоптики обіцяють вдень від -2 до +1 градусів тепла. Уночі температура повітря опуститься до -13 градусів морозу. У п'ятницю, 12 березня, Україну накриють заметілі. Сніг з дощем прогнозують у всіх регіонах, окрім Півдня. Найсильніші морози обіцяють на Сході – до -12 градусів морозу вночі та -2 градусів морозу вдень. На Заході буде найтепліше. Вдень повітря там прогріється до +7 градусів. Уночі – опуститься до -3 градусів морозу.

Україну накриють заметілі. Сніг з дощем прогнозують у всіх регіонах, окрім Півдня. Найсильніші морози обіцяють на Сході – до -12 градусів морозу вночі та -2 градусів морозу вдень. На Заході буде найтепліше. Вдень повітря там прогріється до +7 градусів. Уночі – опуститься до -3 градусів морозу. У суботу, 13 березня, розпочнеться потепління. Навіть на Сході прогнозують лише -6...-2 градусів морозу уночі та +4 градусів вдень. На Заході та у центральних регіонах температура повітря коливатиметься від +4 до +7 градусів.

розпочнеться потепління. Навіть на Сході прогнозують лише -6...-2 градусів морозу уночі та +4 градусів вдень. На Заході та у центральних регіонах температура повітря коливатиметься від +4 до +7 градусів. У неділю, 14 грудня, в Україні нарешті суттєво потепліє. На Сході обіцяють до +4 градусів вдень. Уночі прогнозують до -4 градусів тепла. На Заході температура прогріється до +10...+11 градусів.