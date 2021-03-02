Незаконно, – одіозний Шарій відреагував на оголошення у розшук

Джерело:Телеграм Анатолія Шарія
Анатолій Шарій заявив, що оголошення його у розшук – начебто незаконне. Проросійський блогер переконаний: оголосити когось у розшук можна лише тоді, коли місцезнаходження людини є невідовими.
Шарій заявив, що нібито ще на початку розслідування повідомив Службі безпеки України свою точну адресу.
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СБУ в своєму стилі проігнорувала це звернення. Таким чином, клопотання до суду про розшук Шарія незаконне.
І ті, хто відправляв клопотання до суду, відмінно знали, що роблять незаконне діяння,
– заявив проросійський блогер.
Окрім того, Шарій заявив, що СБУ начебто ніби спеціально все робить з порушенням закону.