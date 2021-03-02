Незаконно, – одіозний Шарій відреагував на оголошення у розшук
Анатолій Шарій заявив, що оголошення його у розшук – начебто незаконне. Проросійський блогер переконаний: оголосити когось у розшук можна лише тоді, коли місцезнаходження людини є невідовими.
Джерело:Телеграм Анатолія Шарія
Шарій заявив, що нібито ще на початку розслідування повідомив Службі безпеки України свою точну адресу.
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СБУ в своєму стилі проігнорувала це звернення. Таким чином, клопотання до суду про розшук Шарія незаконне.
І ті, хто відправляв клопотання до суду, відмінно знали, що роблять незаконне діяння,
– заявив проросійський блогер.
Окрім того, Шарій заявив, що СБУ начебто ніби спеціально все робить з порушенням закону.
Справа Шарія: деталі
- 16 лютого Служба безпеки України оголосила про підозру Анатолію Шарію. Проросійського блогера підозрюють у завданні шкоди інформаційній безпеці України.
- Однак сам Шарій переконаний, що його справа – нібито політична. Він наполягає, що не отримував ні підозри, ні повістки про виклик на допит.
- 22 лютого Шарій не прийшов на допит. Слідство розцінило такий вчинок блогера як переховування.
- 25 лютого Шарія оголосили у розшук.
- 2 березня дані про підозрюваного з'явилися у графі розшуку на сайті Міністерства внутрішніх справ
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