На Рівненщині правоохоронці шукатимуть незаконних видобувачів бурштину. Масштабне відпрацювання північних районів області стартує 12 січня.

Для виявлення і припинення нелегального промислу у важкодоступних місцях залучать майже 20 одиниць спецтехніки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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Хто шукатиме незаконних видобувачів бурштину на Рівненщині

бійці роти поліції особливого призначення;

спецпризначенці КОРДу;

працівники підрозділу тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції;

оперативний штаб та військовослужбовці Нацгвардії.

Начальник поліції Рівненщини Олексій Камишанський зазначив, що законодавство передбачає процедуру отримання спецдозволів для легального видобутку бурштину-сирцю.

Тому наша основна мета – відновити порядок та законність у поліських районах, адже кожен громадянин має гарантоване право на чесну працю,

– наголосив Камишанський.

Поліція наразі має достатньо сил та засобів, щоб не допустити масових безладів та правопорушень зі сторони місцевого населення на території північних районів Рівненщини.



У Рівненській області проводять бурштинові рейди / Фото Нацполіції

На півночі Рівненщини шукають незаконних видобувачів бурштину: відео

Як законодавчо регулюється видобуток бурштину