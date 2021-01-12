Незаконне видобування бурштину: на Рівненщині стартують масштабні рейди – фото, відео
На Рівненщині правоохоронці шукатимуть незаконних видобувачів бурштину. Масштабне відпрацювання північних районів області стартує 12 січня.
Для виявлення і припинення нелегального промислу у важкодоступних місцях залучать майже 20 одиниць спецтехніки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Читайте також Майже 300 кілограмів бурштину замаскували під одяг: деталі невдалої спроби контрабанди
Хто шукатиме незаконних видобувачів бурштину на Рівненщині
- бійці роти поліції особливого призначення;
- спецпризначенці КОРДу;
- працівники підрозділу тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції;
- оперативний штаб та військовослужбовці Нацгвардії.
Начальник поліції Рівненщини Олексій Камишанський зазначив, що законодавство передбачає процедуру отримання спецдозволів для легального видобутку бурштину-сирцю.
Тому наша основна мета – відновити порядок та законність у поліських районах, адже кожен громадянин має гарантоване право на чесну працю,
– наголосив Камишанський.
Поліція наразі має достатньо сил та засобів, щоб не допустити масових безладів та правопорушень зі сторони місцевого населення на території північних районів Рівненщини.
У Рівненській області проводять бурштинові рейди / Фото Нацполіції
На півночі Рівненщини шукають незаконних видобувачів бурштину: відео
Як законодавчо регулюється видобуток бурштину
- У грудні 2019 року Рада схвалила закон про видобуток бурштину.
- Він передбачає введення єдиних дозволів на розвідку з правом видобутку, які продають через електронні аукціони ProZorro.
- У лютому 2020 року парламент у 5 разів знизив ставку рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину – з 25% до 5%.
- Через незаконний видобуток бурштину Україна втрачала десятки мільярдів гривень щорічно. Він почався ще на початку 90-их років. Однак піку незаконна діяльність досягла після 2014 року.
Поділитися новиною