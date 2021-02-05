Володимир Зеленський під час свого чергового звернення звернувся до Петра Порошенка. І, хоча чинний президент не називав імен та прізвищ, було зрозуміло, що мовиться про колишнього лідера України.

Зеленський окремо звернувся до "відомого монополіста патріотизму".

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Президент із сарказмом зарахував до здобутків Петра Порошенка і безвіз, і хрещення Русі, і створення Запорізької Січі.

Любе наше все, скажу вам так: різноманітність – це добре для цукерок та печива, але не для думок та позицій. Ви всіх нас, якщо чесно, трохи заплутали,

– сказав український лідер.

Зеленський нагадав, що з одного боку Порошенко наголошував, що рішення РНБО незаконне, а з іншого – питав, чому його не ухвалили раніше.

Зверніть увагу! Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков взагалі заявив, що підстав, аби припинити мовлення каналів ZIK, NewsOne і "112 Україна", було вдосталь ще у 2018 році, тобто за президентства Петра Порошенка.

Ви кажете, що не можна запроваджувати санкції проти українських громадян, але чомусь забули, як зробили це у 2017 році. Ви говорили, що самі хотіли це зробити (заборонити трансляцію каналів Віктора Медведчука – 24 канал), але ж на вашу думку це незаконно,

– запитав Зеленський.

Український президент припустив, що це, можливо, якась стратегія, але відразу ж додав, що "все і так зрозуміло".

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Що варто знати про блокування каналів Медведчука

РНБО запровадили персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака 2 лютого. Термін їх дії складає 5 років.

Під санкціями також опинилися телеканали кума Путіна Віктора Медведчука – NewsOne, ZIK та 112. Того ж дня медведчуківські ЗМІ припинили роботу.

Як сказав журналіст Сергій Лещенко, засідання Ради нацбезпеки спеціально скликали на вечір 2 лютого, коли у Росії загострилась ситуація з Навальним.

Керівництво зазначених медіа вже заявило, що буде оскаржувати це рішення в всіх можливих інстанціях.



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу