Невідомий застрелив чоловіка у ресторані в центрі Запоріжжя й втік
4 липня 2021 , 11:30Читать новость на русском
Джерело:"ZaБор"
У центрі Запоріжжя трапилася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь у ресторані "Аристократ". Один чоловік загинув, інший – у лікарні.
Трагічний інцидент трапився вночі проти 4 липня. Туди одразу прибули правоохоронці, вони розшукують стрільця. Відкрили кримінальне провадження.
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Що повідомила поліція
Як пише УП, загиблим є чоловік 1991 року народження. Інший потерпілий отримав вогнепальні поранення, за його життя борються медики. Зловмисник міг стріляти з травматичного пістолета.
Очевидці опублікували у мережі моторошне відео з місця події. На ньому видно, що на підлозі ресторану недалеко від столиків лежить тіло людини.
Стрілянина у центрі Запоріжжя: дивіться відео (обережно, 18+!)
Моторошна стрілянина у Харкові
- Напередодні у Харкові стався інший моторошний випадок. Чоловік розстріляв 3 людей з револьвера. Їх госпіталізували з численними пораненням.
- Одного з потерпілих зловмисник поранив у груди й пошкодив тонку та товсту кишку, в іншого прострілене ліве плече. У третього – садна лівої голені.
- Зловмисники оголосили про підозру за статтями про замах на злочин та замах на вбивство кількох осіб. Йому загрожує від 10 до 15 років в'язниці або й довічне.