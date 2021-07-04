Трагічний інцидент трапився вночі проти 4 липня. Туди одразу прибули правоохоронці, вони розшукують стрільця. Відкрили кримінальне провадження.

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Що повідомила поліція

Як пише УП, загиблим є чоловік 1991 року народження. Інший потерпілий отримав вогнепальні поранення, за його життя борються медики. Зловмисник міг стріляти з травматичного пістолета.

Очевидці опублікували у мережі моторошне відео з місця події. На ньому видно, що на підлозі ресторану недалеко від столиків лежить тіло людини.

Стрілянина у центрі Запоріжжя: дивіться відео (обережно, 18+!)

Моторошна стрілянина у Харкові