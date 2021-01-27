Невідомі знесли останній в Україні пам'ятник Леніну: фото

Одеська обласна державна адміністрація зобов'язувала 2 місцеві громади демонтувати пам'ятники Леніну. Останній з них вже знесли невідомі вночі.
Джерело: Sternenko
Це був останній в Україні пам'ятник червоному окупанту Леніну, за винятком окупованих територій та музеїв чи заводів.
Увага Один з останніх: на Одещині демонтували пам'ятник Леніну – відео
Він ховався у селі Старі Трояни Ізмаїльського району на Одещині. Перед тим монумент знесли в селі Калчева Болградського району.
Ніщо не зупинить декомунізацію, час якої настав,
– написав активіст Стерненко.
Останній Ленін "впав" / Фото з телеграму Стерненка
Цікаво, що поруч, у селі Холмське Арцизького району виявили погруддя комуністичного ідеолога Карла Маркса. Місцеві мешканці після закону про декомунізацію стали називати його болгарським поетом Христом Ботєвим. Його поки не демонтували, однак – пошкодили.
Марксу відрізали носа / Фото з телеграму Стерненка
Перший пам'ятник радянському вождеві Володимирові Леніну в Україні повалили 8 грудня 2013 року в Києві у період Майдану. Це і призвело до хвилі ленінопаду по всій Україні.
Більше про те, як валили пам'ятники Леніну у містах України, – читайте за посиланням.