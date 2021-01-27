Одеська обласна державна адміністрація зобов'язувала 2 місцеві громади демонтувати пам'ятники Леніну. Останній з них вже знесли невідомі вночі.

Джерело: Sternenko

Це був останній в Україні пам'ятник червоному окупанту Леніну, за винятком окупованих територій та музеїв чи заводів.

Увага Один з останніх: на Одещині демонтували пам'ятник Леніну – відео

Він ховався у селі Старі Трояни Ізмаїльського району на Одещині. Перед тим монумент знесли в селі Калчева Болградського району.

Ніщо не зупинить декомунізацію, час якої настав,

– написав активіст Стерненко.



Останній Ленін "впав" / Фото з телеграму Стерненка

Цікаво, що поруч, у селі Холмське Арцизького району виявили погруддя комуністичного ідеолога Карла Маркса. Місцеві мешканці після закону про декомунізацію стали називати його болгарським поетом Христом Ботєвим. Його поки не демонтували, однак – пошкодили.



Марксу відрізали носа / Фото з телеграму Стерненка

Зауважимо, що в Україні діє закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їх символіки".

Що передбачає цей закон

На всій території країни заборонено "виготовляти, поширювати, а також публічно використовувати символіку комуністичного режиму".

Порушення закону карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Перший пам'ятник радянському вождеві Володимирові Леніну в Україні повалили 8 грудня 2013 року в Києві у період Майдану. Це і призвело до хвилі ленінопаду по всій Україні.

Більше про те, як валили пам'ятники Леніну у містах України, – читайте за посиланням.