Невідомі напали на офіс "Європейської Солідарності" у Рівному: фото

У Рівному невідомі напали на офіс партії "Європейська Солідарність". В осередку вважають, що це пов'язано з боротьбою проти незаконних добудов.

Повідомлення про знищений офіс надійшло в поліцію 23 січня о 12:20 від народного депутата України. Про це заявила пресслужба правоохоронців.

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Невідомі за допомогою каменю розбили віконне скло приміщення громадської приймальні. Жодні інші протиправні дії не зафіксовані.



Невідомі напали на офіс "Європейської Солідарності" / Фото Нацполіції



Невідомі розбили віконне скло / Фото Нацполіції

Поліція наразі намагається встановити причетних до вчиненого кримінального проступку. Окрім цього, правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом хуліганства.



Офіс знищили за допомогою каменю / Фото Нацполіції

Реакція партії "Європейської Солідарності"

Рівненський осередок партії "Європейська Солідарність" пов'язує це з незаконними добудовами.

"Останні 2 дні напружена ситуація з демонтажем незаконно зведеної добудови на одній з центральних вулиць міста. Депутати Рівнеради від "Європейської Солідарності" не стояли осторонь цього беззаконня і активно долучилися до того, щоб добудова, яка зроблена без будь-яких дозволів та документів була демонтована", – сказали у партії.