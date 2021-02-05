Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива знову потрапив у скандал прямо у приміщенні Верховної Ради. Цього разу він не поладив з журналістом Bihus.info, зя ким вступив у перепалку через незручні запитання. А самого Дениса Бігуса Кива назвав "гомосексуалістом і пі****сом".

Спроби журналіста Данила Мокрика поставити кілька запитань у рамках свого розслідування Іллі Киві завершилась бурхливою реакцією останнього.

До теми Треба дати їм під ж*пу, – Кива про пародію "Кварталу 95", де його назвали "собакою Медведчука"

Кива не шкодував лайливих слів на адресу журналістів

Усі докази та довідки від СБУ політик запропонував "засунути йому в ср**у" спочатку самому Мокрику. Згодом вже дісталось і керівнику Bihus.info Денису Бігусу.

Я знаю, що ваш керівник пі***ас і гомосексуаліст... Ви є посібником пі***аса. Ви займаєтеся дешевим пі***жем і провокаціями,

– не звертав уваги на достатню кількість очевидців нардеп.

Журналіст, незважаючи на очевидно поганий настрій депутата, таки намагався отримати відповідь на свої запитання. Мокрик зазначив, що Кива отримує зарплату з грошей платників податків, проте цей аргумент на представника ОПЗЖ не подіяв. Політик пішов у контратаку і порадив Бігусу заплатити "податки за всі вкрадені гроші".

Дивіться відео перепалки Киви з журналістом/ Відео PavlovskyNews/ Увага! На відео – нецензурна лексика, 18+

Як прокоментував інцидент Данило Мокрик

На скандальні події у Раді дописом у фейсбуці відреагував і сам учасник – Данило Мокрик. Журналіст не повідомив, щодо якого розслідування були питання Киві, проте зазначив, що воно вийде незабаром.