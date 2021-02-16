Україна могла б залишитись без "тепла", якби електроенергію не закупили у Білорусі та у Російській Федерації. Однак не все так просто, адже і тут не обійшлося без руки олігарха Ріната Ахметова.

Джерело: "Підгорає" на 24 каналі

Так сталося, що Україна входила в опалювальний сезон з рекордними запасами палива і відремонтованими ТЕС. А в середні зими, виявилось що запаси вугілля, різко зменшились, хоч досі вимірюються приставкою "рекордно" – рекордно низькі.

До слова Запаси вугілля на ТЕС падають: вже майже вдвічі менші за мінімальну норму

На мій погляд, тут може бути 3 варіанти це:

або абсолютна некомпетентність уряду;

або хтось свідомо веде дестабілізаційну роботу проти України та її громадян;

або те і інше.

"По-перше, я хочу заспокоїти всіх, що електроенергія є, світло є – і сьогодні, і завтра, все буде", – пояснив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

А, по-друге, пан Герус каже, що це через те, що в Україні існує ринок електроенергії з приватними гравцями. Утім, я би цю монополію, у якій 70% ринку належать одній людині, "ринком" би не називала.

Вплив Ахметова на енергетичний ринок

Лише уявіть на початку лютого ДТЕК Ріната Ахметова зупиняє роботу ще 2 енергоблоків ТЕС. Чому ще? Бо у цей самий час, у самий розпал опалювального сезону, в аварійному ремонті вже перебуває 12 енергоблоків ТЕС, з них 11 належать знову ж таки ДТЕК Ріната Ахметова.

І відразу після цього ціни на електроенергію взлітають на 18%. Збіг? Не думаю!

Як зміняться ціни

Якщо ще пів року тому, тоді ще виконувачка обов'язків Міністра енергетики пані Ольга Буславець, запевняла нас у тому, що ціни на електроенергію в Україні найнижчі, то тепер вони такі ж, як у Росії та Білорусі і це ще не кінець. До речі, щодо країн "сусідів".

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"Відкриття імпорту електричної енергії з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами восени минулого року ще погіршило ситуацію", – заявила Ольга Буславець у травні 2020 року. А вже у січні 2021 ситуація повторилась, кажуть, що через відсутність палива. А от чи так це насправді, має перевірити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Приватні компанії збрехали?

Утім, якщо це так, то це означає, що приватні компанії збрехали, і не запаслись достатньою кількістю вугілля, хоча сказали, що запаслись.

"Всі, приватний ти чи не приватний, мають виконувати правила, які встановлені, і ці правила передбачають накопичення вугілля на складах, тобто щоб гарантовані мінімальні запаси вугілля були", – сказав Андрій Герус.

Цікаво Вже 10 енергоблоків на українських ТЕС – в аварійному стані

А якщо ні? І вугілля було, і енергоблоки були справні, то ТЕС відключили, щоби підняти ціну і заробити на різниці?

Теоретично це могло бути зроблено спеціально, але той хто це зробив, він вистрілив собі в ногу,

– вважає голова енергетичного комітету Верховної Ради.

Що ж тоді будемо пильно стежити, чи ніхто з олігархів не кульгає. Хоча, а якщо припустити, що заробіток це не основна ціль олігарха, він ж олігарх, а основна ціль – це ще більший заробіток, через шантаж, або створення максимально несприятливої ситуації для влади, щоб викликати обурення у суспільства, або всі ці фактори разом узяті. Ба більше, що подібне не вперше трапляється в Україні.

"У нас уже була історія, після Революції Гідності, якраз ситуація, коли були віялові відключення, був, зокрема, шантаж від того самого ключового гравця, який володіє більше ніж 70% теплової генерації, і контролює більше ніж 90% ринку вугілля. Компанія ДТЕК, Рінат Ахметов", – пригадала екснардепка Вікторія Войціцька.

Не вперше і, мабуть, не в останнє, бо Україна не має дієвого механізму, як з цим боротися, ще й досі.

Шантаж українських олігархів

Перевірить НКРЕКП теплові електростанції, зрозуміє, що вони не мали достатнього запасу вугілля, випише штраф, "ой, як страшно" скаже Ахметов. Ліцензію не заберуть, бо держава не зможе нормально функціонувати без цих ТЕС. Ба більше, ще й просити будете, щоб її виробили і продали, за ті гроші, за які скажуть. От і все, а ви кажете "постріл в ногу".

"У нас у 2021 році зафіксований рекорд з кількості енергоблоків, теплових електростанцій, які виведені в аварійний ремонт. Це означає, шо вони були доступні, були в резерві, були звіти, що вони у справному стані і тут раптом, коли диспетчер дає команду, збалансувати систему, ці енергоблоки, виявляються несправними. І таких в піку було 20 енергоблоків", – заявив глава правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.



Рінат Ахметов / Скриншот з відео

Можна було би звісно здивуватись. Сказати, як же так, утім шантаж, для українських олігархів, справа не нова. Наприклад, як змусити уряд прийняти необхідний законопроєкт? Легко! Заплатити депутатам, і ті внесуть необхідну кількість правок, або не проголосують за важливі для країни закон, якщо влада не піде на поступки. А от, коли шантаж вдався, то депутати готові навіть кнопкодавити, і це попри закон про кримінальну відповідальність.

Кнопкодавство у Раді

Вперше в історії України депутат на кнопкодавстві не лише попався, а й отримав підозру за неперсональне голосування. За цим заняттям ще у 2020 році спалився мажоритарник із групи "Довіра" Владислав Поляк. Який робив все від себе залежне, щоб підтримати правки до земельного кодексу.



Владислав Поляк / Фото з фейсбук-сторінки депутата

Якщо його провину доведуть, бо це ще ж не точно, то депутату загрожує штраф, від 51 до 85 тисяч гривень, а також – втрата мандата. А якщо ні, то все що ми матимемо це записи, які будемо переглядати заради власного задоволення.

Поляк перший, хто відповідатиме за новим законом, але сподіваємось не останній. І з огляду на час, протягом якого виписувалась підозра, сподіваємось , що справу доведуть до кінця раніше, ніж закінчиться його каденція.