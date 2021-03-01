Нестача суддів – "головна проблема" правосуддя: чого не хоче розуміти Зеленський

Джерело:фейсбук Галини Чижик
Свій виступ на форумі "Україна 30. Правосуддя" президент Зеленський почав заявою про те, що Україні катастрофічно не вистачає суддів. Саме від цього, на думку президента, страждають громадяни.
Не від несправедливих рішень, не від свавілля і безкарності негідників в мантіях, а від того, що цих вурдалак, вибачте, недостатньо.
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"В цьому контексті важливо відновити роботу Вищої кваліфкомісії суддів і удосконалити процедуру добору кандидатів до Вищої ради правосуддя," – заявляє президент.
Якраз завтра Рада планує проголосувати в першому читанні законопроєкт № 3711д. Цей законопроєкт передбачає відновлення роботи ВККС під повним контролем нереформованої Вищої ради правосуддя.
Сформована за такими правилами ВККС дуже швидко зможе набрати ще тисячу-дві негідників, а Зеленський зможе прозвітувати про успішну судову реформу вже в 2021 році.
Дуже шкода, що президент досі не зрозумів, що проблема не у відсутності суддів, а у відсутності справедливості. Навіть мільйон нових суддів, обраних негідниками з ВККС і ВРП, ситуації не змінить.
Справжня судова реформа неможлива без якісного оновлення ВККС і ВРП, і це наше першочергове завдання.
В України є унікальний досвід залучення фахівців від громадськості та міжнародних експертів до відбору суддів, і застосування цього досвіду до реформи органів судової влади – це рецепт нашого успіху.
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Саме так мав би починатися виступ президента на форумі "Україна 30. Правосуддя", якби президент хотів справжньої реформи і слухав своє суспільство.