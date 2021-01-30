Слідчі Служби безпеки України оголосили в розшук колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Його підозрюють у причетності до організації замовного вбивства співробітника СБУ.

Джерело: "Укрінформ"

Як зазначили у СБУ, наразі місце розташування Нескоромного невідоме.

​Важливо СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до організації замовного вбивства

Раніше СБУ оприлюднила аудіозаписи, які підтверджують причетність експершого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного до організації замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. За інформацією слідства, Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили позбавити життя Наумова.

Зауважимо, що суд вже заарештував Расюка на 2 місяці без права застави. Слідчі в клопотанні про запобіжний захід зазначили, що нібито була імовірність смерті Наумова. Якщо вину Расюка доведуть, йому може загрожувати до 15 років ув'язнення або довічне.

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