Нескоромний планував дати пресконференцію в Брюсселі: чому відклали

29 січня 2021 , 10:01
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Ексзаступник голови СБУ Дмитро Нескоромний планував поспілкуватись з журналістами у столиці Бельгії 2 лютого. Проте Брюссельський пресклуб скасував захід через пандемію коронавірусу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Про це повідомив директор пресклубу Лоран Брих.

До теми СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до організації замовного вбивства

Через обмежувальні заходи, введені місцевою владою, ми відклали всі заходи, заплановані з 1 лютого. Заходи не скасовані, але відкладені,
– зауважив Брих.

Організатори обіцяють оприлюднити згодом нові дати для пресконференцій.

Справа Нескоромного: коротко

  • 27 січня ексзаступнику голови СБУ Дмитрові Нескоромному оголосили підозру в організації замовного вбивства.
  • Убити мали Андрія Наумова – начальника Головного управління безпеки СБУ.
  • Спільником Нескоромного став фахівець Антитерористичного центру Служби безпеки Андрій Расюк.
  • Саме Расюк і шукав виконавців злочину.
  • Расюка затримали ще 22 січня. Сам Нескоромний перебуває за кордоном і обіцяє оприлюднити сенсаційні матеріали.