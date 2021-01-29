Нескоромний планував дати пресконференцію в Брюсселі: чому відклали

Ексзаступник голови СБУ Дмитро Нескоромний планував поспілкуватись з журналістами у столиці Бельгії 2 лютого. Проте Брюссельський пресклуб скасував захід через пандемію коронавірусу.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Про це повідомив директор пресклубу Лоран Брих.
До теми СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до організації замовного вбивства
Через обмежувальні заходи, введені місцевою владою, ми відклали всі заходи, заплановані з 1 лютого. Заходи не скасовані, але відкладені,
– зауважив Брих.
Організатори обіцяють оприлюднити згодом нові дати для пресконференцій.