Нескоромний планував дати пресконференцію в Брюсселі: чому відклали
Ексзаступник голови СБУ Дмитро Нескоромний планував поспілкуватись з журналістами у столиці Бельгії 2 лютого. Проте Брюссельський пресклуб скасував захід через пандемію коронавірусу.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Про це повідомив директор пресклубу Лоран Брих.
До теми СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до організації замовного вбивства
Через обмежувальні заходи, введені місцевою владою, ми відклали всі заходи, заплановані з 1 лютого. Заходи не скасовані, але відкладені,
– зауважив Брих.
Організатори обіцяють оприлюднити згодом нові дати для пресконференцій.
Справа Нескоромного: коротко
- 27 січня ексзаступнику голови СБУ Дмитрові Нескоромному оголосили підозру в організації замовного вбивства.
- Убити мали Андрія Наумова – начальника Головного управління безпеки СБУ.
- Спільником Нескоромного став фахівець Антитерористичного центру Служби безпеки Андрій Расюк.
- Саме Расюк і шукав виконавців злочину.
- Расюка затримали ще 22 січня. Сам Нескоромний перебуває за кордоном і обіцяє оприлюднити сенсаційні матеріали.
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