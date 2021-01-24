Нескоромний міг "замовити" Наумова задля посади, – ЗМІ

Дмитро Нескоромний міг замовити вбивство Андрія Наумова, щоб отримати посаду у Службі безпеки України. Нескоромний вів переговори, щоб повернутися у відомство.

Фактично Наумов був єдиною перепоною для цього. Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

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Мотивом замовлення на усунення голови Внутрішньої безпеки Наумова (Андрія Наумова – 24 канал) слідчі СБУ вважають той факт, що той був єдиною перепоною для отримання Нескоромним високої посади в керівництві Служби (СБУ – 24 канал),

– мовиться у повідомленні.

За даними ЗМІ, своє повернення у СБУ Нескромний вже обговорював із заступниками голови Офісу президента України – Андрієм Смирновим і Романом Машовцем.

Окрім того, Нескоромний нещодавно зустрічався із главою СБУ Іваном Бакановим.

Водночас у клопотанні про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка, якого звинувачують у підготовці вбивства Наумова, немає прізвища Нескоромного.



Текст клопотання про застосування запобіжного заходу для Андрія Расюка / "Дзеркало тижня"



Текст клопотання про застосування запобіжного заходу для Андрія Расюка / "Дзеркало тижня"



Текст клопотання про застосування запобіжного заходу для Андрія Расюка / "Дзеркало тижня"



Текст клопотання про застосування запобіжного заходу для Андрія Расюка / "Дзеркало тижня"

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