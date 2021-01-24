Нескоромний міг "замовити" Наумова задля посади, – ЗМІ
Дмитро Нескоромний міг замовити вбивство Андрія Наумова, щоб отримати посаду у Службі безпеки України. Нескоромний вів переговори, щоб повернутися у відомство.
Фактично Наумов був єдиною перепоною для цього. Про це повідомляє "Дзеркало тижня".
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Мотивом замовлення на усунення голови Внутрішньої безпеки Наумова (Андрія Наумова – 24 канал) слідчі СБУ вважають той факт, що той був єдиною перепоною для отримання Нескоромним високої посади в керівництві Служби (СБУ – 24 канал),
– мовиться у повідомленні.
За даними ЗМІ, своє повернення у СБУ Нескромний вже обговорював із заступниками голови Офісу президента України – Андрієм Смирновим і Романом Машовцем.
Окрім того, Нескоромний нещодавно зустрічався із главою СБУ Іваном Бакановим.
Водночас у клопотанні про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка, якого звинувачують у підготовці вбивства Наумова, немає прізвища Нескоромного.
Текст клопотання про застосування запобіжного заходу для Андрія Расюка / "Дзеркало тижня"
Текст клопотання про застосування запобіжного заходу для Андрія Расюка / "Дзеркало тижня"
Текст клопотання про застосування запобіжного заходу для Андрія Расюка / "Дзеркало тижня"
Текст клопотання про застосування запобіжного заходу для Андрія Расюка / "Дзеркало тижня"
Замовлення вбивства Наумова: що відомо
- 22 січня співробітника спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрія Расюка затримала СБУ.
- Чоловіка підозрюють у посяганні на життя правоохоронця Андрія Наумова.
- Рюсюку вже обрали запобіжний захід. Найближчий час він проведе під вартою.
- Якщо вину чоловіка доведуть, йому може загрожувати до 15 років ув'язнення або довічне.
- Імовірним замовником називають Дмитра Нескоромного.
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