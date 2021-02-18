Ексзаступник голови СБУ Дмитро Нескоромний мав тривалі дружні зв'язки з одіозним очільником ОАСК Павлом Вовком. Зокрема, у 2019 році Нескоромний постійно відвідував кабінет Вовка.

За даними "Слідства.Інфо" Вовк та Нескоромний обмінювалися послугами. Журналісти оприлюднили записи розмов з кабінету голови Окружного адмінсуду Києва Вовка. Матеріали датуються зимою – весною 2019 року.

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Що кажуть журналісти

Оприлюднені журналістами матеріали свідчать, що Нескоромний, який тоді обіймав посаду заступника Головного управління СБУ в Києві та Київській області, був частим гостем у кабінеті Вовка. Суддю підозрюють у спробі узурпації влади.

У той час Нескоромний часто звертався до Вовка з проханнями.

Що хотів Нескоромний

У лютому 2019 року Нескоромний прибув до Вовка як неформальний представник інтересів одного з українських банків.

Тоді цей банк мав тривалий спір з фінансово-промисловою групою "Альтком". Його оцінювали у сотні мільйонів гривень.

За часи президентства Віктора Януковича ця компанія реалізовувала проєкти найбільших дежравних проєктів. Зокрема, під час підготовки до Євро-2012. У той час компанію пов'язували з віце-прем'єром Борисом Колесниковим. Навіть після зміни влади у 2014 році компанія не втратила доступу до проєктів за державні кошти.

Згодом суд постановив, що "Альтком" мусить виплачути гроші на користь іншого банку. Однак у 2019 році група звернулася до ОАСКу з проханням припинити стягнення грошей.

На плівках зафіксовано кілька розмов щодо цього судового розгляду в кабінеті голови ОАСКу. Спочатку Павло Вовк пояснював приятелям, які допомагали опонентам фінансово-промислової групи "Альтком", що ситуація дуже неоднозначна і він веде перемовини з іншою стороною,

– мовиться у повідомленні "Слідства.Інфо".

З боку "Альткому" представником виступав екснардеп Ігор Кононенко, а також одіозний скандальний заступник голови СБУ Павло Демчина.

Вовк пояснював Нескоромному: "так, там інша сторона підключається. І кажуть, що має подзвонити або Кононенко, або Демчина".

Однак вже у березні 2019 року до Вовка прийшов у гості суддя, який розглядав звернення "Альтому". Він радився з Вовком, на чию користь виносити рішення.

13 березня 2019 року суддя відмовив "Альтому". Стягнення грошей не призупинили.

Це стало перемогою Нескоромного.

Що хотів Вовк

Плівки свідчать, що у відповідь Вовк також звертався до Нескоромного.

"Зокрема, з цих розмов випливає, що сам ексвисокопосадовець організовував перевірку кабінетів суддів на предмет прослуховувальних пристроїв. Але знайти їх фахівцям з СБУ тоді так і не вдалося", – розповіли журналісти "Слідства.Інфо".

Реакція Нескоромного

У своєму телеграм-каналі Нескоромний назвав плівки – "дуже слабким монтажем". Він заявив, що у "службі" нібито немає настільки наївних людей, щоб публічно обговорювати такі речі.

І вже тим більше у разі, коли я знав про прослуховування, оскільки його встановлювала СБУ спільно з НАБУ. Прослуховування ОАСК – це спершу була спільна операція, яка проводилася з відома президента Порошенка (Петра Порошенка – 24 канал),

– заявив Нескоромний.

Хто такий Нескоромний