"Нептун", "Вільха" та "Оплот": Україна покаже сучасне озброєння на виставці в ОАЕ – відео

Україна представить сучасну зброю та військову техніку власного виробництва на виставці IDEX—2021 в Абу-Дабі. Вона розпочалась 21 лютого та триватиме кілька днів.

На виставці покажуть низку перспективних розробок та виробів Концерну.

Важливо Укроборонпром співпрацюватиме з військовими компаніями з ОАЕ

Що демонструватиме Україна

Загалом на українському стенді планують представити понад десяток натуральних та макетних зразків озброєння та техніки.

Ракетний комплекс "Нептун" – сучасне українське озброєння, керовані ракети якого є малопомітними для ворожих радарів. "Нептун" може знищувати кораблі та наземні цілі.

Реактивна система "Вільха" від бюро "ЛУЧ". Її вважають однією з найпотужніших у світі у своєму класі.

Крім того, покажуть протитанкові ракетні комплекси "Скіф" та "Корсар", макет розвідувально-ударного безпілотника "Сокіл-300".

Також презентують танк "Оплот", бойові машини БТР-4 та інші передові розробки.

Що відомо про виставку

IDEX — це одна з найбільших військових міжнародних виставок. У павільйонах в Абу-Дабі своє озброєння покажуть понад 900 провідних оборонних компаній з 59 країн світу.

До слова, Україну представляють 9 підприємств ОПК, 7 з яких входять до Укроборонпрому. Керівник Укроборонпрому Юрій Гусєв зауважив, що виставка дає можливість презентувати сучасні перспективні та інноваційні розробки, які створені завдяки нашому науково-технічному потенціалу.

Крім того, під час виставки має відбутись низка перемовин з офіційними делегаціями різних країн і міжнародними компаніями щодо подальшого партнерства.

Українські експонати на виставці, дивіться відео: