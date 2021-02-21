"Нептун", "Вільха" та "Оплот": Україна покаже сучасне озброєння на виставці в ОАЕ – відео

Джерело:Укроборонпром
Україна представить сучасну зброю та військову техніку власного виробництва на виставці IDEX—2021 в Абу-Дабі. Вона розпочалась 21 лютого та триватиме кілька днів.
На виставці покажуть низку перспективних розробок та виробів Концерну.
Важливо Укроборонпром співпрацюватиме з військовими компаніями з ОАЕ
IDEX — це одна з найбільших військових міжнародних виставок. У павільйонах в Абу-Дабі своє озброєння покажуть понад 900 провідних оборонних компаній з 59 країн світу.
До слова, Україну представляють 9 підприємств ОПК, 7 з яких входять до Укроборонпрому. Керівник Укроборонпрому Юрій Гусєв зауважив, що виставка дає можливість презентувати сучасні перспективні та інноваційні розробки, які створені завдяки нашому науково-технічному потенціалу.
Крім того, під час виставки має відбутись низка перемовин з офіційними делегаціями різних країн і міжнародними компаніями щодо подальшого партнерства.
Українські експонати на виставці, дивіться відео: