"Нептун", "Вільха" та "Оплот": Україна покаже сучасне озброєння на виставці в ОАЕ – відео
Україна представить сучасну зброю та військову техніку власного виробництва на виставці IDEX—2021 в Абу-Дабі. Вона розпочалась 21 лютого та триватиме кілька днів.
Джерело:Укроборонпром
На виставці покажуть низку перспективних розробок та виробів Концерну.
Важливо Укроборонпром співпрацюватиме з військовими компаніями з ОАЕ
Що демонструватиме Україна
- Загалом на українському стенді планують представити понад десяток натуральних та макетних зразків озброєння та техніки.
- Ракетний комплекс "Нептун" – сучасне українське озброєння, керовані ракети якого є малопомітними для ворожих радарів. "Нептун" може знищувати кораблі та наземні цілі.
- Реактивна система "Вільха" від бюро "ЛУЧ". Її вважають однією з найпотужніших у світі у своєму класі.
- Крім того, покажуть протитанкові ракетні комплекси "Скіф" та "Корсар", макет розвідувально-ударного безпілотника "Сокіл-300".
- Також презентують танк "Оплот", бойові машини БТР-4 та інші передові розробки.
Що відомо про виставку
IDEX — це одна з найбільших військових міжнародних виставок. У павільйонах в Абу-Дабі своє озброєння покажуть понад 900 провідних оборонних компаній з 59 країн світу.
До слова, Україну представляють 9 підприємств ОПК, 7 з яких входять до Укроборонпрому. Керівник Укроборонпрому Юрій Гусєв зауважив, що виставка дає можливість презентувати сучасні перспективні та інноваційні розробки, які створені завдяки нашому науково-технічному потенціалу.
Крім того, під час виставки має відбутись низка перемовин з офіційними делегаціями різних країн і міжнародними компаніями щодо подальшого партнерства.
Українські експонати на виставці, дивіться відео:
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