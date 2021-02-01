Ніхто не мав права публікувати це, – Зеленський про розмову з Трампом

1 лютого 2021 , 09:15
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Володимир Зеленський заперечив тиск з боку Дональда Трампа під час телефонного дзвінка 25 липня 2019 року. Водночас, за словами українського лідера, оприлюднювати розмову 2 президентів ніхто не мав права.

Джерело: Axios

Коли на сторінках різноманітних медіа з'являлися новини, що Трамп нібито тиснув на українського президента, Зеленському було образливо.

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Що ще сказав Зеленський

  • Такий тиск був неможливий, адже Зеленський – президент незалежної України. Можливо, вона менша, аніж США, однак вже довела свою незалежність. Зокрема, коли втримала території від Росії.
  • За словами Зеленського, у розмові з Трампом "неприємність одна була". Вона сталася, коли у США оприлюднили телефонну розмову. Це було дуже неправильно. Зеленський ніколи б не допустив, щоб таке сталося з боку України.
  • Ця телефонна розмова була першим серйозним діалогом між 2 президентами та стратегічними партнерами.
  • Зеленський наголосив: "у жодному випадку ніхто з нас не мав права опубліковувати такі речі".
  • Пріоритетом для Зеленського було зберегти відносини між Україною та США.
  • Україна готова допомагати Штатам у розслідувані проти особистого адвоката Трампа Руді Джуліані щодо його зв'язків з російськими агентами в Україні.
  • Кримінальні органи України можуть співпрацювати з американською стороною у федеральному розслідуванні проти сина Байдена – Гантера Байдена – і його справ в Україні.

Телефонна розмова між Трампом і Зеленським: деталі

  • 25 липня 2019 року під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв, що стосунки між Україною та США покращаться за однієї умови.
  • Україна має поновити розслідування у справі газової компанії Burisma. До неї був причетним Гантер Байден – син Джо Байдена, тоді ще головного конкурента Трампа на президентських виборах у 2020 році.
  • Стенограму цієї розмови Білий дім оприлюднив у вересні 2019 року. Там мовилося, що Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
  • У США спалахнув скандал.
  • У Палаті представників Конгресу оголосили про початок формальної процедури імпічменту Трампу.
  • Однак Сенат імпічмент не підтримав.