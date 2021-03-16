"Неприємні" свідчення: повернення Чауса може стати проблемою для чиновників

Домагався політичного притулку у Молдові 5 років – проте програв, Кишинев остаточно відмовив одіозному судді Миколі Чаусу. Тепер на винахідливого служителя Феміди, який закопував хабарі в городі, чекає український слідчий ізолятор.

Це саме той суддя Чаус, який заробив репутацію безпринципового корупціонера ще за часів Революції Гідності. За вказівкою президента-втікача Віктора Януковича він репресував автомайданівців, "малюючи" їм абсурдні звинувачення.

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Чим відзначився одіозний суддя

Після Революції Гідності суддя потрапив під люстрацію, проте продовжував вершити "правосуддя". І навіть коли було доведено, що він виносив абсолютно неправосудні рішення щодо невинних людей – вийшов сухим із води.

"Його вже вирішили не карати і було таке рішення, що оскільки він засудив лише одного невинного, то "це нічого страшного і ми його залишаємо на посаді". Чаус вирішив, що він має певний імунітет", – сказав юрист Роман Маселко.

Так тривало допоки у 2016 році Національне антикорупційне бюро не відкопало в городі у Чауса закопаний ним у 3-літрових банках хабар – на суму у 150 тисяч доларів.



У 2016 році НАБУ відкопало в городі Чауса хабар / Фото з фейсбуку Назара Холодницького

Детективи НАБУ впіймали Чауса за руку і показали це на всю країну, втім його не те що заґратувати – навіть затримати не змогли.

Тоді ще діяла недоторканність судді, тобто суддю не можна було власне затримувати, навіть якщо його спіймали на гарячому, лише через згоду Верховної Ради,

– пояснив Роман Маселко.

Парламентарі були на канікулах, тож хабарник утік з України до Молдови. Майже одразу з'явилися цікаві обставини втечі.

У кого можуть бути проблеми через повернення Чауса

Розслідувачі проєкту "Слідство.Інфо" оприлюднили ухвалу НАБУ, в якій мовилось про ймовірну причетність до втечі Чауса адвоката Андрія Смирнова.

Наразі він працює заступником керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака і курує правоохоронну систему, а також мовилося про ймовірну причетність – співробітників служби безпеки п'ятого президента Петра Порошенка.



Співробітники служби безпеки за часів Порошенка могли сприяти втечі Чауса / Фото 5 каналу

"Порошенко доклався до втечі Чауса з України. Коли Чауса затримали і його викрили на отриманні хабаря, то йому допомагали переходити державний кордон співробітники спецслужб, які виконували вказівку людей, що мали можливість такі вказівки давати. А це міг бути або Порошенко, або хтось з його найближчого оточення", – зазначив журналіст Сергій Лещенко.

Чи вдасться Чаусу уникнути покарання

Екстрадиції Чауса в Україну вже вимагає НАБУ і антикорупційна прокуратура.

Суд першої інстанції, який розглядав паралельно екстрадицію, наше (України – 24 канал) клопотання, відклав розгляд до розв'язання питання про політичний притулок. Тепер суд першої інстанції продовжить розглядати клопотання про екстрадицію,

– повідомив очільник САП Максим Грищук.

Повернення Чауса в Україну створить проблеми не тільки оточенню п'ятого і шостого президентів. Його свідчення можуть бути вкрай неприємними для багатьох функціонерів часів і Януковича, і Порошенка.

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"Думаю, Чаусу як людині безпринциповій – логічніше буде всіх здати і отримати умовне покарання – у вигляді терміну зарахування перебування в Молдові в період отримання політичного притулку, якого він так і не отримав", – вважає Сергій Лещенко.

Тож попереду – захопливий серіал з новими гучними справами та інтригою: чи вдасться одіозному Чаусу вкотре вийти сухим із води.