У селищі Травневе, що неподалік Харкова, поліціянти зупинили Tesla за начебто перевищення швидкості, але правоохоронці не змогли знайти, кому виписувати штраф. Машина їхала на автопілоті й зі слів власника, який був на задньому сидінні, автомобіль в принципі не запрограмований на порушення правил.

Поліціянти трохи розгубилися у такий ситуації, але все-таки спробували знайти винного. Курйозне відео виклав YouTube-блогер Роман Алексенко, який і був власником Tesla.

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У пошуках винного

Спочатку правоохоронець хотів притягнути до відповідальності пасажира-власника авто, але Алексенко не був за кермом.

Тоді представник закону спробував інший підхід – начебто це блогер не правильно запрограмував Tesla, але Алексенко пояснив, що цю машину неможливо змусити порушувати правила дорожнього руху – вона працює автоматично.

Параметри швидкості задає Google maps, а також автопілот не можна налаштувати їхати більше дозволеної швидкості.

Розмова блогера з копами / Скриншот з YouTube-каналу ORJEUNESSE

Коли цей варіант не пройшов, коп почав доводити, що все одно машина порушила режим швидкості й хтось за це мусить відповідати.

На кінець сторони конфлікту посперечалися щодо правил дорожнього руху і дозволеної швидкості на цій ділянці.