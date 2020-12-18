Очільник Кабінету Міністрів України Денис Шмигаль не виключає, що доставити вакцину проти COVID-19 до країн Європи можуть українським літаком-гігантом "Мрія". Але туди треба встановити необхідне холодильне обладнання.

Українська "Мрія" може буквально за кілька рейсів привезти потрібну кількість вакцини проти коронавірусу до Європи. Про це Денис Шмигаль говорив під час онлайн-конференції "Україна та світ у 2021", організованій виданням "НВ".

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За словами прем'єра, Україна має певні потужності й далеко не є відсталою країною у царині технологій.

Навіть є така ідея, що наш літак "Мрія" фактично за пару рейсів зможе привезти увесь необхідний обсяг вакцин, наприклад, із Північної Америки у Європу,

– заявив Шмигаль.

Єдине, що на український літак треба встановити холодильне обладнання. Бо вакцину проти COVID-19 треба зберігати за дуже низької температури – до мінус 70, або й мінус 80 градусів.

"Це виклик", та навіть за цієї умови використання "Мрії" значно здешевить логістику у процесі транспортування антикоронавірусної вакцини, переконаний Денис Шмигаль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в рамках глобальної ініціативи COVAX Україна отримає 8 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Тобто, вакцинувати зможуть 4 мільйони людей (вакцину вводять двічі).

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Однак у Bloomberg підрахували, що Україна має підписані контракти на отримання вакцин тільки для 2,1 мільйона людей (тобто, приблизно 5% населення країни).