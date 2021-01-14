Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що реформування війська за стандартами НАТО сприятиме отриманню нашою державою повноправного членства в Альянсі. Наразі у ЗСУ відбувається відповідний перехід.

Стандарти НАТО – не перелік обов'язкових документів

Хомчак заявив, що стандарти НАТО не є розробленими раз і назавжди. Разом із збройними силами держав вони постійно змінюються. Про це генерал-полковник розповів у інтерв'ю "Обозреватель".

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Незмінною є необхідність забезпечення такого рівня сумісності, який дозволить ефективно застосовувати багатонаціональні угруповання військ, що складаються з військових формувань держав-членів НАТО,

– пояснив Хомчак.

За його словами, кожна держава самостійно вирішує, як досягти необхідного рівня сумісності. Країни враховують безліч чинників, серед яких національні традиції й менталітет, поточний стан збройних сил тощо.

"Такий підхід використовується і в наших Збройних силах. І він полягає не в безумовному прийнятті до виконання всіх стандартів НАТО, а в адаптації національних документів до рівня, який забезпечить досягнення сумісності як штабних процедур, так і безпосередньо дій на полі бою", – підкреслив генерал-полковник.

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Що необхідно для успішного впровадження стандартів НАТО

Хомчак пояснив, що для реформування ЗСУ слід нарощувати оперативні, бойові та спеціальні спроможності ЗСУ.

Вони дозволять дати не просто гідну відсіч агресору, а й завдати такий рівень втрат, після якого будь-яка агресія буде недоцільною,

– наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Він зауважив, що жорстких термінів переходу всього українського війська на стандарти НАТО не існує. Але впровадження цих стандартів – один із ключових напрямів, який дозволить нашій армії остаточно подолати залишки радянської системи функціонування.