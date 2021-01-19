Ненависть самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до журналіста Павла Шеремета могла бути однією з причин його вбивства. Крім цього, Шеремет розслідував важливі справи.

Що каже Макар про причини вбивства Шеремета

Більшість причин пов'язані зі справами зниклих людей. Про це заявив ексспівробітник білоруського спецпідрозділу "Алмаз" Ігор Макар в інтерв'ю "Радіо Свобода". Саме він раніше оприлюднив плівки про "слід Білорусі" у вбивстві Шеремета.

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Макар додав, що Шеремет брав тісну участь у розслідуванні вибуху в мінському метро, що стався у 2011 році. Зауважимо, тоді загинули 14 осіб.

На мою особисту думку, після порівняння низки фактів і після розмови з українськими слідчими ми можемо говорити про ненависть Олександра Лукашенка до Павла Шеремета,

– наголосив білорус.

За словами спецназівця, разом ці фактори могли бути причиною усунення журналіста. Крім цього, Макар зауважив, що це було зроблено, як демонстративне вбивство.

До речі, чоловік зазначив, що після його свідчень розслідування справи може докорінно змінитись.

Вбивство Шеремета: коротко