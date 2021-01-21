Віталія Немілостівого зупинили працівники патрульної поліції за те, що він, наприклад, розвернувся через подвійну суцільну лінію. У нетверезому стані він міг когость збити чи поранити.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що покарання щодо заступника Віталія Немілостівого – невелика плата за порушення закону. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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За словами Антона Геращенка, поки не було власне відео інциденту – не було суспільного резонансу.

"Протокол був направлений в суд вчора (20 січня – 24 канал) щодо Немілостівого, йому загрожує ще позбавлення водійських прав і штраф 10 тисяч 200 гривень. Хоча я вважаю що це невелике покарання за керування у стані алкогольного сп'яніння".

Оприлюднення відео

Заступник міністра внутрішніх справ зауважив, що іноді, коли чиновники чи звичайні громадяни по-хамськи ставляться до патрульних – деякі співробітники партульної поліції самі зливають відповідні відео для того, щоб мати якусь підтримку суспільства.

Геращенко додав, що те, що відео з'явилося – це для України добре, адже не повинно бути чиновників на високих посадах, які поводять себе так, як колишній заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Я вважаю, що його поведінка була такою, яка не дає права працювати далі йому в уряді. Я думаю, що суспільство повинно знати, хто є чиновниками і повинно давати їм оцінку

Згідно з інформацією Антона Геращенка, за 2020 рік понад 120 тисяч громадян України були затримані поліцією за нетверезе водіння.

Що відомо про інцидент з Немілостівим

Ввечері 20 січня автомобіль Віталія Немілостівого зупинили патрульні. Чиновника запідозрили у водінні у нетверезому стані.

Водій протокол складати відмовився, також він погрожував правоохоронцям своєю посадою.

На заступника міністра склали протокол за водіння у нетверезому стані та навіть надягнули кайданки.

Після інциденту Віталій Немілостівий написав заяву про відставку.

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