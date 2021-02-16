Немає жодних сигналів, що "Північний потік-2" винесуть за рамки санкцій, – Шмигаль

В Європейському Союзі не змінюватимуть санкційну політику. Зокрема – щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Україна не отримувала від європейських лідерів сигналів про те, що газопровід винесуть за рамки санкцій. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю.

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За його словами, під час переговорів з представниками ЄС "Північний потік-2" звучав як невіддільна частина санкцій проти Росії.

Сигналів винесення за рамки санкцій немає

Він зауважив: "Очевидно те, що ми з вами бачимо в європейській пресі, швидше за все, є проявом внутрішніх дискусій. Там, як і у нас відбуваються гібридні інформаційні і економічні атаки з боку Росії. Також присутні агресивні дії".

Але на рівні керівництва немає жодних сигналів про те, що винесення "Північного потоку-2" за рамки санкцій взагалі можливо,

– зазначив Шмигаль.

Що відомо про "Північний потік-2"

Проєкт російської компанії "Газпром" передбачає будівництво трубопроводу. Через нього в обхід України мають транспортувати газ з Росії в Європу.

Через те, що США у 2019 році ввели санкції проти "Північного потоку-2", його будівництво тимчасово зупинили.

Але вже 11 грудня 2020 року російський трубоукладальник "Фортуна" відновив будівництво газопроводу.

Віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що проєкт реалізують, попри санкції з боку США.