Поки немає підстав, щоб обмежувати імпорт електроенергії з Росії, – Укренерго

Україна знову імпортуватиме електроенергію з Росії, але тимчасово. Втім, відповідно до законодавства, наразі немає підстав для обмеження імпорту електрики з Російської Федерації.

Джерело: Укрненерго

Про це йдеться у законі "Про ринок електроенергії". Таку заяву зробили у пресслужбі компанії.

Важливо Україна поновила імпорт електроенергії з Росії, але тимчасово

У відомстві пояснили, що оператор системи передачі має пропонувати учасникам ринку на аукціонах всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів. Обмежувати доступну пропускну спроможність можна виключно у випадках порушення операційної безпеки енергосистеми.

Обмеження комерційних обмінів (імпорту/експорту електроенергії) можуть застосовуватися тільки у аварійних ситуаціях,

– пояснили в Укренерго.

"Зазначених в законі підстав для обмежень імпорту чи експорту електроенергії або доступної пропускної спроможності наразі не існує", – наголосили у компанії.

Постанова НКРЕП

Там додали, що положення Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг обмежуються лише періодом 2020 року. Тож з 1 січня 2021 року вони втратили чинність.

Графіки обміну

. У положенні НКРЕП йшлося про анулювання результатів аукціонів на доступ до міждержавних перетинів з країнами, що не є членами Енергетичного Співтовариства, зокрема з Росією та Білоруссю.

Там також наголосили, що графіки імпорту та експорту завжди погоджуються лише в тих обсягах, які дозволяють гарантувати дотримання меж операційної безпеки енергосистеми. Зокрема і наявність необхідного обсягу резервів для балансування енергосистеми.