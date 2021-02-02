Поки немає підстав, щоб обмежувати імпорт електроенергії з Росії, – Укренерго
Україна знову імпортуватиме електроенергію з Росії, але тимчасово. Втім, відповідно до законодавства, наразі немає підстав для обмеження імпорту електрики з Російської Федерації.
Джерело: Укрненерго
Про це йдеться у законі "Про ринок електроенергії". Таку заяву зробили у пресслужбі компанії.
Важливо Україна поновила імпорт електроенергії з Росії, але тимчасово
У відомстві пояснили, що оператор системи передачі має пропонувати учасникам ринку на аукціонах всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів. Обмежувати доступну пропускну спроможність можна виключно у випадках порушення операційної безпеки енергосистеми.
Обмеження комерційних обмінів (імпорту/експорту електроенергії) можуть застосовуватися тільки у аварійних ситуаціях,
– пояснили в Укренерго.
"Зазначених в законі підстав для обмежень імпорту чи експорту електроенергії або доступної пропускної спроможності наразі не існує", – наголосили у компанії.
Постанова НКРЕП
Там додали, що положення Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг обмежуються лише періодом 2020 року. Тож з 1 січня 2021 року вони втратили чинність.
Графіки обміну
Там також наголосили, що графіки імпорту та експорту завжди погоджуються лише в тих обсягах, які дозволяють гарантувати дотримання меж операційної безпеки енергосистеми. Зокрема і наявність необхідного обсягу резервів для балансування енергосистеми.
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