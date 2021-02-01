Немає ні культури, ні кіно: Кремінь розкритикував роботу Ткаченка

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь висловився про міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Він розкритикував його роботу.
Джерело: "5 канал"
Кремінь переконаний, що Ткаченко не здатний нічого зробити на своїй посаді у Мінкульті.
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Коментуючи роботу Ткаченка, мовний омбудсмен зацитував уривок з вірша свого батька (українського поета Дмитра Кременя – 24 канал).
Взялися за кіно і немає кіна, взялися за культуру – культури нема,
– зазначив він.
Після цього у Кременя запитали, чи означає це, що Ткаченко є випадковою людиною на посаді, яка не здатна нічого зробити. Той відповів: "Думаю, що не випадкова, але нездатний".Довідка. Ткаченко обіймає посаду міністра культури та інформаційної політики з 4 червня 2020 року. Кремінь затверджений уповноваженим із захисту державної мови з 8 липня 2020 року.