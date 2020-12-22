Консультацій з Радою стосовно призначення Юрія Вітренка на посаду виконувача обов'язків міністра енергетики не було. Спікер Ради назвав це некоректним.

Коли людину в обхід парламенту призначають на посаду очільника міністерства, це не додасть ефективності співпраці. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Наскільки мені відомо, консультацій з цього приводу (призначення Вітренка – 24 канал) прем'єр-міністр з Радою не проводив, і я думаю, що це не зовсім коректно. Це не щодо Вітренко. Навіть якби я голосував і кандидатура не набрала достатньої кількості голосів, моя риторика залишилася б такою ж,

– наголосив спікер.

Разумков додав, що раніше парламент схвалив законопроєкт, який передбачає, що прем'єр після призначення виконувача обов'язків міністра, повинен внести його кандидатуру на розгляд до Ради. Зробити це урядовець може протягом 30 днів. Якщо ж цього не відбудеться, парламент може розглядати нового міністра. Щоправда, призначений урядом очільник таки може залишатись на посаді ще довго, але не матиме права брати участь в голосуваннях Кабміну.

Призначення Вітренка: що відомо

Вітренко став виконувачем обов'язків міністра енергетики 21 грудня. Таке рішення прийняв уряд.

Однак 17 грудня Рада провалила голосування за призначення Вітренка. Його кандидатуру підтримали лише 118 нардепів із 226 необхідних.

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджував, що Вітренка спробують призначити повторно у 2021 році, адже альтернативи поки немає.