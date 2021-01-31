В Україні знову погіршиться погода: де буде найгірша ситуація

31 січня 2021 , 16:47
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Опади на території України станом на 14:30 31 січня не спостерігаються. Щоправда, упродовж найближчої доби знову слід очікувати негоду – від дощу до снігу.

Джерело: ДСНС

За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечено та заторів немає. Задля ліквідації наслідків негоди залучили 1 698 працівників і 1 288 одиниць техніки.

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Якою буде погода 1 – 2 лютого

  • В Україні слід очкувати сніг і мокрий сніг. На півдні дощитиме.
  • У центральних, Одеській, Миколаївській і Харківській областях – значний мокрий сніг і дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь.
  • Часом сила вітру сягатиме до 15 - 20 метрів на секунду.
  • Уже протягом 2 лютого у більшості областей істотних опадів не буде. На дорогах, крім півдня, – ожеледиця.
Зауважимо! Негода охопила Україну вранці 28 січня. Найбільше постраждали Миколаївщина, Кіровоградщина та Одещина. В останній області наслідки погіршення погодних умов змогли ліквідувати лише ввечері 30 січня.

Як підрозділи ДСНС боролися з наслідками негоди

  • Провели буксирування понад 1 200 одиниць автотранспортних засобів, зокрема 32 карет швидкої медичної допомоги та 30 автобусів.
  • Надали допомогу понад 2 200 особам (з них 3 – породіллі).
  • Розпилили та прибрали 103 повалені дерева.
  • Розчистили від снігу 910 кілометрів дорожнього покриття.
  • Від ДСНС залучали 1 400 рятувальників і 457 одиниць техніки.
  • Координацію дій здійснювали штаби обласних державних адміністрацій та Укравтодору.
Докладінше з прогнозом погоди на 1 лютого можете ознайомитися за цим посиланням.