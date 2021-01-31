В Україні знову погіршиться погода: де буде найгірша ситуація
Опади на території України станом на 14:30 31 січня не спостерігаються. Щоправда, упродовж найближчої доби знову слід очікувати негоду – від дощу до снігу.
Джерело: ДСНС
За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечено та заторів немає. Задля ліквідації наслідків негоди залучили 1 698 працівників і 1 288 одиниць техніки.
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- В Україні слід очкувати сніг і мокрий сніг. На півдні дощитиме.
- У центральних, Одеській, Миколаївській і Харківській областях – значний мокрий сніг і дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь.
- Часом сила вітру сягатиме до 15 - 20 метрів на секунду.
- Уже протягом 2 лютого у більшості областей істотних опадів не буде. На дорогах, крім півдня, – ожеледиця.
Як підрозділи ДСНС боролися з наслідками негоди
- Провели буксирування понад 1 200 одиниць автотранспортних засобів, зокрема 32 карет швидкої медичної допомоги та 30 автобусів.
- Надали допомогу понад 2 200 особам (з них 3 – породіллі).
- Розпилили та прибрали 103 повалені дерева.
- Розчистили від снігу 910 кілометрів дорожнього покриття.
- Від ДСНС залучали 1 400 рятувальників і 457 одиниць техніки.
- Координацію дій здійснювали штаби обласних державних адміністрацій та Укравтодору.
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