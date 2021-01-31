Опади на території України станом на 14:30 31 січня не спостерігаються. Щоправда, упродовж найближчої доби знову слід очікувати негоду – від дощу до снігу.

Джерело: ДСНС За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечено та заторів немає. Задля ліквідації наслідків негоди залучили 1 698 працівників і 1 288 одиниць техніки. До теми В Україну суне новий сніговий циклон: які області зачепить найбільше Якою буде погода 1 – 2 лютого В Україні слід очкувати сніг і мокрий сніг. На півдні дощитиме. У центральних, Одеській, Миколаївській і Харківській областях – значний мокрий сніг і дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь. Часом сила вітру сягатиме до 15 - 20 метрів на секунду. Уже протягом 2 лютого у більшості областей істотних опадів не буде. На дорогах, крім півдня, – ожеледиця. Зауважимо! Негода охопила Україну вранці 28 січня. Найбільше постраждали Миколаївщина, Кіровоградщина та Одещина. В останній області наслідки погіршення погодних умов змогли ліквідувати лише ввечері 30 січня. Як підрозділи ДСНС боролися з наслідками негоди Провели буксирування понад 1 200 одиниць автотранспортних засобів, зокрема 32 карет швидкої медичної допомоги та 30 автобусів.

Надали допомогу понад 2 200 особам (з них 3 – породіллі).

Розпилили та прибрали 103 повалені дерева.

Розчистили від снігу 910 кілометрів дорожнього покриття.

Від ДСНС залучали 1 400 рятувальників і 457 одиниць техніки.

Координацію дій здійснювали штаби обласних державних адміністрацій та Укравтодору. Докладінше з прогнозом погоди на 1 лютого можете ознайомитися за цим посиланням.