Негода у Запоріжжі поламала дерева, затопила будинки й засипала місто градом

У Запорізькій області 29 червня рятувальникам довелося активно допомагати людям. А все через агресивну негоду.

Зокрема, цього дня у Запоріжжя та області пройшли грози й сильний град. Зафіксовано було й шквальний вітер – швидкість його сягала 20 метрів за секунду.

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Запорізька область постраждала від негоди

Грози, град і сильний вітер у Державній службі з надзвичайних ситуацій акуратно назвали "несприятливими погодніми умовами". Однак за цими словами – важка робота.

Рятувальники впродовж 29 червня оперативно виїжджали на 9 викликів із застосуванням пів сотні фахівців та 11 одиниць техніки. Адже люди потребували допомоги – через наслідки негоди.

Наприклад, у Запоріжжі на вулиці Шкільній два дерева впали на автомобілі. Аби прибрати дорогу, дерева довелося розпиляти. На щастя, у цій надзвичайній ситуації ніхто не постраждав.

А на вулицях Іванова, Моторобудівельників, Набережній та проспекті Соборному через сильні дощі у підвалах стався цілий потоп. Те ж саме зафіксували у двох приватних будинках у місті Пологи.

Тільки до 17 години працівники ДСНС відкачали загалом приблизно 160 кубометрів води. Але роботи ці тривали й пізніше.

Як працювали рятувальники у Запоріжжі через негоду: фото ДСНС

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