Станом на ранок 16 грудня знеструмленими залишаються 120 населених пунктів України. Такого лиха наробили мокрий сніг та шквальний вітер, що вирували напередодні.

Складні погодні умови в Україні спостерігалися з 14 на 15 грудня. Про це повідомляє ДСНС.

Важливо Ожеледиця і тумани: якою буде погода в Україні до кінця тижня

У ДСНС пояснили, що через спрацювання систем захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 120 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Водночас транспортне сполучення на автошляхах державного і місцевого значення відновили. Наразі обмежень руху немає. Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучили 459 працівників і 342 одиниці техніки.

Якою буде погода протягом 16 грудня

Погода у 16 грудня буде похмурою, проте у більшості областей України опадів не передбачається.

Також синоптики попереджають про сильний туман.

Дощитиме лише у східних областях України. Парасолі слід прихопити з собою жителям Харківщини, Донеччини та Луганщини. Там прогнозують мокрий сніг з дощем.

У решті регіонів небо буде вкрите хмарами. Ані сильних морозів, ані тепла метеорологи не обіцяють. По всій Україні температура коливатиметься у межах -1...+5 градусів.

Зауважимо, останні дні Україна потерпає від негоди. Через ожеледицю на Заході країни – в Тернопільській так Рівненській областях обмежували рух транспорту на дорогах державного значення. А у Києві 11 грудня комунальники працювали всю ніч та були змушені обробляти ті ж самі місця по кілька разів. Крім того, через слизькі дороги кількість ДТП різко зросла.