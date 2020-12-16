Мокрий сніг та шквальний вітер залишив без світла 120 населених пунктів України
Станом на ранок 16 грудня знеструмленими залишаються 120 населених пунктів України. Такого лиха наробили мокрий сніг та шквальний вітер, що вирували напередодні.
Складні погодні умови в Україні спостерігалися з 14 на 15 грудня. Про це повідомляє ДСНС.
Важливо Ожеледиця і тумани: якою буде погода в Україні до кінця тижня
У ДСНС пояснили, що через спрацювання систем захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 120 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Водночас транспортне сполучення на автошляхах державного і місцевого значення відновили. Наразі обмежень руху немає. Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучили 459 працівників і 342 одиниці техніки.
Якою буде погода протягом 16 грудня
- Погода у 16 грудня буде похмурою, проте у більшості областей України опадів не передбачається.
- Також синоптики попереджають про сильний туман.
- Дощитиме лише у східних областях України. Парасолі слід прихопити з собою жителям Харківщини, Донеччини та Луганщини. Там прогнозують мокрий сніг з дощем.
- У решті регіонів небо буде вкрите хмарами. Ані сильних морозів, ані тепла метеорологи не обіцяють. По всій Україні температура коливатиметься у межах -1...+5 градусів.
Зауважимо, останні дні Україна потерпає від негоди. Через ожеледицю на Заході країни – в Тернопільській так Рівненській областях обмежували рух транспорту на дорогах державного значення. А у Києві 11 грудня комунальники працювали всю ніч та були змушені обробляти ті ж самі місця по кілька разів. Крім того, через слизькі дороги кількість ДТП різко зросла.
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