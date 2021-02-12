Україну замело снігом: яка ситуація в областях – фото, відео

Джерело:Укравтодор
В Україні вирує потужний сніговий циклон. У центральних, північних та західних регіонах – хуртовини та снігові замети. Через негоду без електропостачання залишились 86 населених пунктів.
Вранці 12 лютого опади посилились практично по всій території України, в окремих регіонах до снігу додався ще й дощ.
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Рекордсменом за кількістю снігу, що випав, стала Львівська область – до 90 сантиметрів. У Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівський, Сумській областях – 15 –20с сантиметрів.
Дощить у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Полтавській та Харківській областях.
Пориви вітру сягають 15 – 20 метрів на секунду. Найхолодніше – у західних областях – до -14, у Карпатах – до 20 градусів нижче нуля.
Через негоду радять бути обережними водіям, адже покриття доріг – мокре, місцями засніжене. На дорогах, крім південного сходу, – ожеледиця.Зверніть увагу! Протягом останньої доби обмеження на рух вантажівок зняли на Закарпатті, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Рівненській області, Житомирській області, Черкащині, Полтавщині, Чернігівщині, Вінниччині, Київщині.
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З 16:00 11 лютого до закінчення негоди – обмеження руху для великовагових та великогабаритних транспортних засобів, на дорогах державного значення:
З ночі 12 лютого введено обмежено рух для великовагового транспорту на таких автомобільних дорогах державного значення:
Джерело: ДСНС
Як повідомили рятувальники, лише за добу вони вивільнили з заметів 254 транспортні засоби, серед них – 5 автомобілів швидкої допомоги та 5 автобусів. Допомогу отримали 357 людей.
У Києві ДСНС з початку снігопадів відбуксували 73 вантажних та легкових автомобілі. На чергуванні у столиці перебувають 430 рятувальників та 99 одиниць техніки.
Дивіться відео порятунку автомобілів під час негоди:
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Джерело: ДСНС
Зазначимо, що через негоду в Україні залишились 86 населених пунктів без світла у 6 областях України. Найбільше з них – на Львівщині, Одещині та Сумщині. Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.