В Україні станом на 18:00 23 грудня сталось понад тисячу ДТП. Майже усі аварії спричинила негода.

Яка статистика ДТП за день

В Україні зафіксували 1049 ДТП. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції у телеграм.

До теми Через сніг та ДТП: Київ зупинився через шалені затори – відео

Загалом правоохоронці отримали 56 повідомлень про смертельні ДТП або аварії з постраждалими. Виявилось, що загинуло 13 людей, ще 64 – травмувались.

ДТП у Києві

У Києві сталось 278 аварій. Унаслідок ДТП у столиці 3 людини отримали травми.

Негода в Україні: що відомо

Значну частину території країни 23 грудня засипало снігом. Саме через це виникли численні ДТП та затори.

Зокрема, дороги замело у Київській, Житомирській, Вінницькій, Донецькій та Тернопільській областях. Водіїв попереджали про ожеледицю.

Особливі ускладнення руху були в Києві. У столиці через рясний сніг інтенсивно працювали комунальники.

Детальніше Через сніг та ДТП: Київ зупинився через шалені затори – відео



Поради водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу