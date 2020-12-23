Негода в Україні спричинила понад тисячу ДТП за день
В Україні станом на 18:00 23 грудня сталось понад тисячу ДТП. Майже усі аварії спричинила негода.
Яка статистика ДТП за день
В Україні зафіксували 1049 ДТП. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції у телеграм.
До теми Через сніг та ДТП: Київ зупинився через шалені затори – відео
Загалом правоохоронці отримали 56 повідомлень про смертельні ДТП або аварії з постраждалими. Виявилось, що загинуло 13 людей, ще 64 – травмувались.
ДТП у Києві
У Києві сталось 278 аварій. Унаслідок ДТП у столиці 3 людини отримали травми.
Негода в Україні: що відомо
- Значну частину території країни 23 грудня засипало снігом. Саме через це виникли численні ДТП та затори.
- Зокрема, дороги замело у Київській, Житомирській, Вінницькій, Донецькій та Тернопільській областях. Водіїв попереджали про ожеледицю.
- Особливі ускладнення руху були в Києві. У столиці через рясний сніг інтенсивно працювали комунальники.
Детальніше Через сніг та ДТП: Київ зупинився через шалені затори – відео
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter