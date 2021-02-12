Снігопад в Україні: в яких регіонах діють обмеження руху транспорту – відео

Джерело:ДСНС
У більшості областей України ввечері п'ятниці, 12 лютого, спостерігається невеликий сніг. Проїзд по дорогах загального користування забезпечено, але певні обмеження діють в кількох регіонах.
Обмеження руху діють лише для великовагового та великогабаритного автотранспорту. Відповідні обмеження ввели з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки.
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У Волинській області рух обмежено на автодорогах:
В Івано-Фраківській області рух обмежено на автодорогах:
Для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 2 550 осіб та 2 020 одиниць техніки.
На в'їздах до міста Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС (з початку негоди надано допомогу понад 300 особам).
Для моніторингу обстановки погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 16 осіб та 6 одиниць техніки.Зверніть увагу! З початку негоди рятувальники вивільнили зі снігових заметів понад 1 190 автомобілів, з них 49 карет швидкої допомоги та 44 автобус. Співробітники ДСНС надали допомогу 1 990 особам.
Рятувальники допомагають автомобілістам: дивіться відео