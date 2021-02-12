Снігопад в Україні: в яких регіонах діють обмеження руху транспорту – відео
У більшості областей України ввечері п'ятниці, 12 лютого, спостерігається невеликий сніг. Проїзд по дорогах загального користування забезпечено, але певні обмеження діють в кількох регіонах.
Джерело:ДСНС
Обмеження руху діють лише для великовагового та великогабаритного автотранспорту. Відповідні обмеження ввели з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки.
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В яких областях обмежили рух вантажівок
У Волинській області рух обмежено на автодорогах:
- Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь);
- Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка);
- Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі).
В Івано-Фраківській області рух обмежено на автодорогах:
- Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка міста Коломия – міста Городенка);
- Р-20 Снятин-Тязів (ділянка міста Снятин – міста Городенка).
Для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 2 550 осіб та 2 020 одиниць техніки.
На в'їздах до міста Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС (з початку негоди надано допомогу понад 300 особам).
Для моніторингу обстановки погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 16 осіб та 6 одиниць техніки.
Негода в Україні: останні події
- Останніми днями несприятливі погодні умови найбільше вразили Правобережну Україну.
- 11 лютого на Львівщині випало до 90 сантиметрів снігу, у Карпатах ще більше – 112 сантиметрів.
- Через негоду без електропостачання в Україні залишились 86 населених пунктів.
- Крім того, на трасах областей і міст обмежили рух транспорту.
- Несприятлива погода також накрила Київ. На дорогах столиці – сильна ожеледиця, а також снігові замети. Через це людям доводиться власними силами витягати свої авто.
Рятувальники допомагають автомобілістам: дивіться відео
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