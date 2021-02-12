У більшості областей України ввечері п'ятниці, 12 лютого, спостерігається невеликий сніг. Проїзд по дорогах загального користування забезпечено, але певні обмеження діють в кількох регіонах.

Обмеження руху діють лише для великовагового та великогабаритного автотранспорту. Відповідні обмеження ввели з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки.

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В яких областях обмежили рух вантажівок

У Волинській області рух обмежено на автодорогах:

Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь);

Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка);

Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі).

В Івано-Фраківській області рух обмежено на автодорогах:

Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка міста Коломия – міста Городенка);

Р-20 Снятин-Тязів (ділянка міста Снятин – міста Городенка).

Для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 2 550 осіб та 2 020 одиниць техніки.

На в'їздах до міста Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС (з початку негоди надано допомогу понад 300 особам).

Для моніторингу обстановки погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 16 осіб та 6 одиниць техніки.

Зверніть увагу! З початку негоди рятувальники вивільнили зі снігових заметів понад 1 190 автомобілів, з них 49 карет швидкої допомоги та 44 автобус. Співробітники ДСНС надали допомогу 1 990 особам.

Негода в Україні: останні події

Останніми днями несприятливі погодні умови найбільше вразили Правобережну Україну.

11 лютого на Львівщині випало до 90 сантиметрів снігу, у Карпатах ще більше – 112 сантиметрів.

Через негоду без електропостачання в Україні залишились 86 населених пунктів.

Крім того, на трасах областей і міст обмежили рух транспорту.

Несприятлива погода також накрила Київ. На дорогах столиці – сильна ожеледиця, а також снігові замети. Через це людям доводиться власними силами витягати свої авто.

Рятувальники допомагають автомобілістам: дивіться відео