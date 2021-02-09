Циклон завалив снігом вулиці України і дав привід творінню мемів. І спойлер: цьогоріч заїждженого жарту про те, що зима прийшла несподівано для комунальників, було по мінімуму.

Пропонуємо переглянути меми про негоду, які ми позбирали з просторів соцмереж.

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У грудні, на Новий рік протягом січня українці бідкалися на відсутність снігу і по-осінньому теплу погоду. Погода помстилася і направила циклон, який всипав снігу за усі попередні місяці. І вочевидь таке не сподобалося усім: тут проблеми з громадським транспортом, прибиранням і "несподівано" слизьким асфальтом.



Зима ближче, ніж будь-коли / Зображення з фейсбук-сторінки Мемаграм



Мемна класика з Ван Даммом



Бабак Тимко у свій традиційний день передрікнув прихід ранньої весни. Тепер же його не чути і не видно, і навіть не додзвонитися.

Садовий і прибирання

Не оминула мемну творчість і заява мера Львова Андрія Садового про те, що треба діяти спільно і подбати про чистоту свого подвір'я особисто. Самопоміч, як не як.



Сніг зайнявся самопоміччю: сам взяв і випав

І сніг, як виявилося, не привід для оголошення надзвичайного стану.



Снігоприбиральна техніка і ніякого суїциду

Цього ж дня Садовий вирішив дати позитивний приклад і разом з іншими працівниками міської ради вийшов прибирати сніг у центрі. Фото з цього загалом похвального заняття теж перетворилися на колекцію мемів.



На це можна дивитися вічно



В центрі вже можна гуляти / з фейсбуку Andrii Drozda

Автомобілісти vs негода

Поки хтось викладає пейзажні і філософські пости у соцмережах, про те, якою гарною ж є зима, автомобілісти пригадують усі лайливі слова. І ліплять меми про те, як же вони відмітають свої авто і чекають весну.



Неймовірні пригоди автомобілістів взимку / Зображення з Goni мемаси

Розкопки авто у такі снігопади з легкістю можна прирівняти до тренування у залі. Особливо, якщо віднайти своє з першого разу не вдається.



Облом гірше нікуди / Зображення з Goni мемаси

*Відкидаю сніг до гаража 2 рази на день pic.twitter.com/lPvFaaHWdN — ️Епюра вашого настрою (@flugeheheimen) February 8, 2021

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