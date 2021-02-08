Негода в Україні лютуватиме цілий тиждень: температура опуститься до -25 градусів

8 лютого 2021 , 16:33
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Джерело:

24 канал

В Україні з 7 лютого значно погіршилися погодні умови. У більшості областей лютують снігопади та морози. За даними синоптиків, негода не відступить до 14 лютого.

Причина негоди

На таку погоду впливає циклон, який 7 лютого прийшов на Закарпаття, а впродовж 8 – 9 лютого переміщається по всій території країни. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.

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За її словами циклонічна діяльність буде активна весь поточний тиждень, тобто до 14 лютого.

Впродовж 10 – 12 лютого ще 2 циклони перемістяться на територію України. У наступні вихідні знову зайде з півночі холодне арктичне повітря. Під час прояснень у західних і північних областях ми можемо знову очікувати морози до -20 градусів, а то і -25 градусів,
– розповіла синоптикиня.

Коли прийде потепління

Голеня додала, що на теплішу погоду можна очікувати в кінці лютого – початку березня.

В Україні лютують снігопади: головне

  • 8 лютого у Києві оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру, хуртовини, снігові замети та ожеледицю на дорогах.
  • До ліквідації наслідків негоди по всій Україні залучили 1 770 рятувальників та 1 550 одиниць техніки.
  • Багато снігу випало у Львові. Через те, що комунальники не встигають очищати дороги, міські чиновники вийшли самі розчищати центр Львова.