В Україні з 7 лютого значно погіршилися погодні умови. У більшості областей лютують снігопади та морози. За даними синоптиків, негода не відступить до 14 лютого.

Причина негоди

На таку погоду впливає циклон, який 7 лютого прийшов на Закарпаття, а впродовж 8 – 9 лютого переміщається по всій території країни. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.

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За її словами циклонічна діяльність буде активна весь поточний тиждень, тобто до 14 лютого.

Впродовж 10 – 12 лютого ще 2 циклони перемістяться на територію України. У наступні вихідні знову зайде з півночі холодне арктичне повітря. Під час прояснень у західних і північних областях ми можемо знову очікувати морози до -20 градусів, а то і -25 градусів,

– розповіла синоптикиня.

Коли прийде потепління

Голеня додала, що на теплішу погоду можна очікувати в кінці лютого – початку березня.

В Україні лютують снігопади: головне